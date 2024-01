Именно по этой причине критяне вступали в брак со своими родственниками

Международная группа исследователей провела обширное исследование генеалогического древа микенской семьи с Крита XVI века до нашей эры, обнаружив, что в этом древнем обществе практиковались браки между близкими родственниками.

Фото: Openverse by John McLinden is licensed under CC BY-ND 2.0