Именно по этой причине критяне вступали в брак со своими родственниками

Ученые обнаружили, что критяне создавали семью со своими родственниками

Международная группа исследователей провела обширное исследование генеалогического древа микенской семьи с Крита XVI века до нашей эры, обнаружив, что в этом древнем обществе практиковались браки между близкими родственниками.

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Используя современные методы археогенетики, команда проанализировала геномы 102 древних людей бронзового века с Крита, материковой Греции и островов Эгейского моря, что привело к новым представлениям о социальном порядке и структуре семей в минойской и микенской цивилизациях.

Исследование выявило, что в микенском обществе дети продолжали жить с родителями и их потомство также оставалось в семейной обители, а также раскрыло практику браков между двоюродными родственниками. Это явление, уникальное для своего времени, вызывает вопросы и дает понимание о социальных и экономических факторах, стимулировавших такие брачные практики.

Ведущий автор исследования, археогенетик Эйрини Скуртаниоти, подчеркивает, что такая строгая система родственных браков была уникальной и не встречалась в других древних обществах, что указывает на возможные социокультурные и экономические факторы, определявшие этот порядок, сообщает Science Daily.

Традиция, в любом случае, связана с обеспечением непрерывности внутри семьи, проживающей в одном месте. Вероятно, такой подход способствовал более эффективному развитию виноделия и культивированию оливок.