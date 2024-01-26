Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач-иммунолог Болибок назвал боль в мышцах и мигрень симптомами оспы обезьян
Шольц призвал работодателей найти работу украинским беженцам в Германии
Продюсер Лавров рассказал о финансовых проблемах у Филиппа Киркорова
Как привести в чувство "уставшую" после картофеля землю: 3 лучших сидерата опытных дачников
Аппетитная закуска с сыром и красной рыбой
Отель в Турции оштрафован на 1.5 млн рублей за утечку персональных данных туриста
Продавцы квартир могут столкнуться с необходимостью уплаты налогов
Обвинённая в побеге из России Анна Асти вышла на связь
Дмитрий Медведев нашел реальным образование Техасской народной республики
Обезумевшие синицы выклёвывают мозги другим птицам: что привело их в ярость

Изменение климата сделало синиц кровожадными убийцами, открыли учёные

1:51
Наука

Изменение климата превратило синиц в кровожадных убийц — учёные заметили, что они стали убивать мухоловок-пеструшек и съедать их мозг. Результатами орнитологических наблюдений поделилось Popular Science со ссылкой на Current Biology.

Изменение климата сделало синиц кровожадными убийцами, открыли учёные
Фото: University of Cambridge

Последствия жутких расправ всё чаще встречаются в лесах Северной Европы. По словам исследователей, причина нападений больших синиц на мухоловок — конкуренция за жильё: из-за недостаточной распространённости дятлов птицам не хватает деревьев с дуплами. Но синицы не ограничиваются изгнанием непрошеных гостей — они набрасываются на бедолаг и выклёвывают им мозг.

Синицы живут в Европе постоянно — это их ареал обитания, а мухоловки прилетают туда на лето из Африки. В прошлом они почти не пересекались — период гнездования больших синиц начинался на две недели раньше. Но из-за глобального потепления сроки миграции мухоловок сдвинулись, потому что кормовая база для них — гусеницы — стала появляться уже в начале апреля.

С 2007 по 2016 годы от клюва кровожадных синиц погибла каждая десятая мухоловка. К счастью для этих птиц, жертвами обычно становятся одинокие самцы, так что это не должно существенно повлиять на популяцию вида в целом.

Поразительно, какие ужасающие последствия могут повлечь климатические изменения, сокрушается поведенческий эколог из Корнеллского университета Сара Кин.

Межвидовая конкуренция усилилась, но вовсе не это стало причиной агрессии синиц, не согласен эколог по изменению климата в Эдинбургском университете Йелмер Самплониус.

"Это довольно свирепая птица. Люди видят в ней милую садовую пташку, которая подходит к кормушке и ест семена, но у некоторых из них настоящая проблема с управлением гневом", — объясняет он.

Синица
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев Визит Путина в Калининград сильно перепугал Прибалтику и НАТО Дмитрий Плотников ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
Последние материалы
Как привести в чувство "уставшую" после картофеля землю: 3 лучших сидерата опытных дачников
Аппетитная закуска с сыром и красной рыбой
Отель в Турции оштрафован на 1.5 млн рублей за утечку персональных данных туриста
Обвинённая в побеге из России Анна Асти вышла на связь
Дмитрий Медведев нашел реальным образование Техасской народной республики
"Капельницы красоты": могут ли они заменить косметолога и вернуть коже здоровое сияние
Травмированная фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы
Установлена точка пуска ракеты, поразившей самолёт Ил-76
Врачи назвали чернику, ежевику и клубнику самыми полезными ягодами
Бекмамбетов скоро приступит к съёмкам фильма в Голливуде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников