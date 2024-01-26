Обезумевшие синицы выклёвывают мозги другим птицам: что привело их в ярость

Изменение климата сделало синиц кровожадными убийцами, открыли учёные

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменение климата превратило синиц в кровожадных убийц — учёные заметили, что они стали убивать мухоловок-пеструшек и съедать их мозг. Результатами орнитологических наблюдений поделилось Popular Science со ссылкой на Current Biology.

Фото: University of Cambridge

Последствия жутких расправ всё чаще встречаются в лесах Северной Европы. По словам исследователей, причина нападений больших синиц на мухоловок — конкуренция за жильё: из-за недостаточной распространённости дятлов птицам не хватает деревьев с дуплами. Но синицы не ограничиваются изгнанием непрошеных гостей — они набрасываются на бедолаг и выклёвывают им мозг.

Синицы живут в Европе постоянно — это их ареал обитания, а мухоловки прилетают туда на лето из Африки. В прошлом они почти не пересекались — период гнездования больших синиц начинался на две недели раньше. Но из-за глобального потепления сроки миграции мухоловок сдвинулись, потому что кормовая база для них — гусеницы — стала появляться уже в начале апреля.

С 2007 по 2016 годы от клюва кровожадных синиц погибла каждая десятая мухоловка. К счастью для этих птиц, жертвами обычно становятся одинокие самцы, так что это не должно существенно повлиять на популяцию вида в целом.

Поразительно, какие ужасающие последствия могут повлечь климатические изменения, сокрушается поведенческий эколог из Корнеллского университета Сара Кин.

Межвидовая конкуренция усилилась, но вовсе не это стало причиной агрессии синиц, не согласен эколог по изменению климата в Эдинбургском университете Йелмер Самплониус.

"Это довольно свирепая птица. Люди видят в ней милую садовую пташку, которая подходит к кормушке и ест семена, но у некоторых из них настоящая проблема с управлением гневом", — объясняет он.

Синица