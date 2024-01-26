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Зачем вымирающие пингвины всегда выбрасывают одно яйцо из двух отложенных

Учёные выдвинули гипотезу пингвиньего детоубийства

1:31
Наука » Экология » Природа

Каждый год самки прямохохлых пингвинов (Eudyptes slateri) откладывают по два яйца, а затем выбрасывают одно из них из гнезда. Учёные попытались ответить, зачем.

Учёные выдвинули гипотезу пингвиньего детоубийства
Фото: eBird

Это оказалось непростой задачей. Ареал этих субантарктических пингвинов труднодоступен для изучения, а сам вид относится к вымирающим. Так что пока — только гипотезы. Ими исследователи поделились на страницах PLOS One.

Самая убедительная версия — нехватка ресурсов. Понимая, что не смогут прокормить двоих птенцов, пингвинихи так занимаются планированием семьи.

Причём они выбрасывают всегда более старшее яйцо, которое намного меньше следующего. Ни у одних птиц на Земле нет такой разительной разницы в размерах яиц, а если она и есть, то противоположная — первое яйцо чуть больше.

По мнению специалистов, первое яйцо формируется в организме самок хохлатых пингвинов, когда они мигрируют к месту гнездования, поэтому оно получается "бракованным" и идёт на выброс.

"Физиологически невозможно иметь второе яйцо, не отложив первое, и лучшее, что могут сделать хохлатые пингвины, — это сократить инвестиции в первое яйцо", — объясняет писатель и учёный из новозеландского университета Отаго Ллойд Дэвис.

Биологи предполагают, что в ходе эволюции прямохохлые пингвины должны перейти к откладыванию одного яйца. Но только если они прежде не вымрут. А понимание их инкубационного поведения и должно помочь сохранить этот исчезающий вид.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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