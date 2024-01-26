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"Тихая революция": эксперты рассказали об изменениях климата

Издание "Аргументы и Факты" провело заседание экспертного медиаклуба по вопросам изменения климата

2:11
Наука

В пресс-центре издательского дома "Аргументы и факты" состоялось заседание экспертного медиаклуба "АиФ. Медиа", посвященное обсуждению влияния глобальных изменений климата на погоду в России.

Издание "Аргументы и Факты" провело заседание экспертного медиаклуба по вопросам изменения климата
Фото: АиФ by Игорь Харитонов

Мероприятие приурочено к юбилею издания, которое отмечает свой 46-летний юбилей. Главный редактор Михаил Чкаников подчеркнул важность создания таких площадок для спокойного обсуждения актуальных тем и представил тему текущего заседания, связанную с изменениями климата.

"Появилась. Есть даже такое понятие — "тихая революция". Тихая — потому что произошла постепенно. Она была связана с гидродинамикой и компьютерными вычислениями, а в последнее время ещё добавились методики, связанные с искусственным интеллектом — он помогает составлять прогнозы погоды. Эта революция сейчас происходит на наших глазах", — ответил Михаил на вопрос о возможности более глубокого прогнозирования погоды.

Ученые и эксперты, в том числе профессор и заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов, подчеркнули ускорение изменений климата с конца 70-х годов, отмечая, что каждое десятилетие становится теплее предыдущего. В России эти изменения происходят более интенсивно и резко, чем в среднем по планете, с потеплением на 2-2,5 °С за последние 40 лет. Это приводит к смене характера осадков, вызывая периоды засух и обильные дожди в одних и тех же местах, сообщает aif.ru.

Эксперты также обсудили улучшение прогнозирования погоды благодаря современным методикам и технологиям, включая использование искусственного интеллекта. Новые методы позволяют составлять более точные прогнозы на больший срок и с большей пространственной детализацией. Однако, увеличение детализации может приводить к сложностям при предсказании погоды для конкретных местностей.

В целом, обсуждение на медиаклубе подчеркнуло важность внимания к изменениям климата и развития более точных методов прогнозирования погоды для адекватного реагирования на них.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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