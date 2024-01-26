Один из шести миллионов: названа самая редкая группа крови

Ученые назвали самые редкие группы крови у людей

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Группы крови играют важную роль в медицинской практике и научных исследованиях, отражая генетическое разнообразие и влияя на различные аспекты здоровья и физиологии человека.

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Одной из самых редких групп крови является AB-отрицательная, присутствующая лишь у 1% населения Земли. Хотя она редко встречается в качестве донорской крови из-за низкого спроса, она становится все более востребованной в медицинских процедурах, таких как лечение серповидно-клеточной анемии.

Еще одним редким типом крови является Rh0, известный как "золотая кровь", который содержит ноль резус-антигенов в эритроцитах. Этот тип крови встречается у всего 1 из 6 миллионов людей и используется в лечении определенных состояний, включая серьезные анемии.

Существует также связь между группой крови и здоровьем человека. Некоторые исследования показывают, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным или пониженным риском развития определенных заболеваний, хотя эта связь требует дальнейшего изучения, сообщает "Вокруг Света".

Интересно, что группа крови также может влиять на спортивные способности человека. Например, среди тяжелоатлетов и легкоатлетов чаще встречаются люди со II группой крови, в то время как среди борцов и легкоатлетов преобладает группа крови I. Это связано с генетическим разнообразием и распределением групп крови в различных народах и национальностях.

Несмотря на интересные наблюдения, рекомендации по диете и выбору спортивной дисциплины на основе группы крови требуют дальнейшего научного обоснования и исследований.