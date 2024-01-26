Эта особенность организма позволяет крокодилам не задыхаться под водой

Ученые ответили на вопрос, почему крокодилы могут долго оставаться под водой

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых, возглавляемая зоологами из Университета Небраски (США), раскрыла удивительный механизм выживания крокодилов в мутных водах, используя для этого сравнительное исследование гемоглобина.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Они обнаружили, что крокодилы развили уникальные свойства гемоглобина, обеспечивающие им способность к длительному пребыванию под водой без необходимости вдыхания воздуха.

Сравнив гемоглобин из трех источников, ученые выяснили, что у крокодилов этот белок обладает 21 взаимосвязанной мутацией, что делает его максимально эффективным для передачи кислорода в ткани.

В отличие от других животных, у которых роль органических фосфатов в распределении кислорода, у крокодилов эти функции выполняют бикарбонаты, что делает их систему распределения кислорода весьма эффективной и позволяет им медленно высвобождать и длительно использовать запасы кислорода в организме, сообщает "EurekAlert!".

Это исследование раскрывает сложность эволюционного пути, приведшего к таким адаптациям, и подчеркивает уникальные адаптивные возможности крокодилов как видов.