Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды
Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО
Филипп Киркоров отправился в тайное путешествие в США
Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет
Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ
Нарышкин: Запад пытается взбодрить осевшие за рубежом антироссийские силы
Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой
В Москве нашли квартиру ценой 259 миллионов рублей
Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная
Этот червь-паразит может быть полезен для здоровья человека

Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины

1:05
Наука

Российские ученые предложили использовать белки червя-паразита Opisthorchis felineus для ускорения заживления кожных ран.

Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины
Фото: Openverse is licensed under CC0 1.0

Эксперименты на мышах показали, что препараты на основе этого паразита ускоряют процесс заживления более чем на 20%, сообщает Scientific Reports.

Хронически незаживающие раны, которые особенно часто встречаются при сахарном диабете, могут привести к серьезным осложнениям и дискомфорту. Существующие методы лечения таких ран включают использование различных гелей, полисахаридов и биоактивных пептидов.

Исследование показало, что белки Opisthorchis felineus способны стимулировать восстановление поврежденного эпителия и уменьшать воспаление в области раны. Препараты, полученные из секреторного продукта и лизата червя, ускоряли заживление у мышей без образования рубцов.

Научные эксперименты продемонстрировали перспективу использования этих белков для лечения хронически незаживающих ран, исследования дальнейшего влияния на моделях сахарного диабета планируются в будущем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда Ирина Гусакова США одобрят продажу Турции современных F-16 на сумму 20 млрд долларов Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО
PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда
Филипп Киркоров отправился в тайное путешествие в США
Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины
Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет
Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ
Нарышкин: Запад пытается взбодрить осевшие за рубежом антироссийские силы
Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой
В Москве нашли квартиру ценой 259 миллионов рублей
Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников