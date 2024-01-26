Этот червь-паразит может быть полезен для здоровья человека

Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые предложили использовать белки червя-паразита Opisthorchis felineus для ускорения заживления кожных ран.

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Эксперименты на мышах показали, что препараты на основе этого паразита ускоряют процесс заживления более чем на 20%, сообщает Scientific Reports.

Хронически незаживающие раны, которые особенно часто встречаются при сахарном диабете, могут привести к серьезным осложнениям и дискомфорту. Существующие методы лечения таких ран включают использование различных гелей, полисахаридов и биоактивных пептидов.

Исследование показало, что белки Opisthorchis felineus способны стимулировать восстановление поврежденного эпителия и уменьшать воспаление в области раны. Препараты, полученные из секреторного продукта и лизата червя, ускоряли заживление у мышей без образования рубцов.

Научные эксперименты продемонстрировали перспективу использования этих белков для лечения хронически незаживающих ран, исследования дальнейшего влияния на моделях сахарного диабета планируются в будущем.