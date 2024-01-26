Найдена причина, по которой женщины более склонны к домашним обязанностям

Ученые ответили на вопрос, почему женщины чаще мужчин выполняют работу по дому

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Кембриджа и Вены предложили объяснение неравенства в выполнении домашних обязанностей между мужчинами и женщинами, применяя теорию "восприятия доступности".

Фото: Openverse by Jude Doyland is licensed under CC BY-ND 2.0

Они утверждают, что гендерные различия в выполнении домашних дел не могут быть полностью объяснены традиционными ролями и экономическими факторами.

Исследование, опубликованное в журнале Philosophy and Phenomenological Research, предполагает, что женщины чаще воспринимают домашние задачи как конкретные действия, в то время как мужчины склонны к простому наблюдению без желания действовать. Это объясняется формированием устойчивых нейронных связей, которые влияют на восприятие доступности задач.

Авторы исследования утверждают, что гендерные различия восприятия мира начинаются с детства из-за социальных сигналов, и предлагают, что изменение привычек и введение новых социальных норм могут помочь в уменьшении неравенства в выполнении домашних обязанностей, сообщает "Вокруг Света".

Идеальным решением является распределение ответственности за выполнение задач в семье между мужчинами и женщинами, а также признание когнитивной нагрузки, которая часто ложится на женщин, и внедрение практик, способствующих равному участию обоих полов в планировании и запоминании семейных дел.