Эта привычка кратно снижает ваш творческий потенциал

Ученые обнаружили неочевидную опасность социальных сетей для человека

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное социологами из Университета Бата (Великобритания) и Тринити-колледжа (Ирландия), выявило, что современные социальные сети не позволяют людям погрузиться в состояние глубокой скуки, которое может стать источником творчества и инноваций.

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Исследование включало 15 участников, находившихся в отпуске или работавших удаленно во время пандемии COVID-19. Участники, которые реже использовали социальные сети, испытывали более глубокие ощущения скуки, которые мотивировали их на поиск новых увлечений, таких как ремесленные занятия или возвращение к старым хобби.

Социологи предупреждают, что использование социальных сетей для борьбы с поверхностной скукой может отнять у людей время и энергию, мешая им прогрессировать к глубокой скуке, которая способствует творчеству и инновациям, сообщает Science Alert.

Это исследование подтверждает идею, высказанную немецким философом Мартином Хайдеггером, о том, что скука является важным аспектом человеческой жизни и может стать источником творческих поисков и инноваций.