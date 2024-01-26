Зрение этих животных оказалось в несколько раз быстрее человеческого

Ученые назвали животных с самым быстрым зрением

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Ирландские зоологи провели исследование, анализируя скорость зрительного восприятия у более чем 100 видов животных.

Фото: Openverse by hedera.baltica is licensed under CC BY-SA 2.0

Они обнаружили, что самые высокие скорости восприятия наблюдаются у мелких летающих насекомых и хищных видов, которые должны предугадывать траекторию добычи. Исследователи измеряли восприятие времени, используя данные о мерцающем свете.

Эксперименты показали, что мухи и стрекозы обрабатывают зрительную информацию со скоростью 300 Гц, в то время как у позвоночных, таких как мухоловки и лосось, эта скорость составляет 146 и 96 Гц соответственно. У людей этот показатель ниже — всего 65 Гц. Самое медленное восприятие у морских звезд, лишь 0,7 Гц.

Ученые также выяснили, что среди видов различается скорость зрения. Например, у наземных хищников она медленнее, чем у морских, из-за различий в окружающей среде и способах охоты, сообщает Science Daily.

Хотя быстрое зрение может быть полезным для движущихся быстро видов или тех, кто нуждается в точном определении траектории добычи, это также энергозатратная функция, зависящая от скорости перезарядки нейронов. Некоторые виды предпочитают экономить энергию на другие цели, такие как рост и размножение.