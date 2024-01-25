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Поймать пулю голыми руками: возможно ли это?

Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками

1:26
Наука

В ходе Первой мировой войны возникла легенда о французском летчике, который, находясь в своем самолете, предположительно смог поймать летящую пулю. Этот удивительный эпизод вызвал интерес ученых, в частности, преподавателя физики Алексея Нояна из Высшей школы экономики.

Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками
Фото: Openverse by William Hook is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно словам преподавателя, начальная скорость пули, выпущенной из винтовки, составляет около 3 тысяч километров в час. Однако при выстреле в воздух пуля начинает замедляться под воздействием силы тяжести и трения воздуха. Если выстрел произведен вертикально вверх, пуля остановится в наивысшей точке траектории и начнет падать обратно.

Ноян объясняет, что если траектория пули не является полностью вертикальной, она может иметь небольшую горизонтальную скорость в высшей точке траектории. В случае, если самолет проходил мимо в это время с близкой скоростью, летчик мог бы увидеть и поймать пулю, сообщает "Вокруг Света".

С учетом того, что крейсерская скорость самолетов того времени составляла 150-200 километров в час, Ноян предполагает, что пуля могла быть выпущена снизу, стрелявшим в самолет. Такая траектория могла бы быть близкой к вертикальной, и скорость пули в высшей точке была бы невелика. Учитывая отсутствие закрытых кабин на самолетах Первой мировой войны, пуля могла случайно пересечь траекторию самолета, что могло послужить объяснением данного необычного события.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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