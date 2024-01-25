Поймать пулю голыми руками: возможно ли это?

Ученый рассказал, каким образом человек может поймать пулю голыми руками

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе Первой мировой войны возникла легенда о французском летчике, который, находясь в своем самолете, предположительно смог поймать летящую пулю. Этот удивительный эпизод вызвал интерес ученых, в частности, преподавателя физики Алексея Нояна из Высшей школы экономики.

Фото: Openverse by William Hook is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно словам преподавателя, начальная скорость пули, выпущенной из винтовки, составляет около 3 тысяч километров в час. Однако при выстреле в воздух пуля начинает замедляться под воздействием силы тяжести и трения воздуха. Если выстрел произведен вертикально вверх, пуля остановится в наивысшей точке траектории и начнет падать обратно.

Ноян объясняет, что если траектория пули не является полностью вертикальной, она может иметь небольшую горизонтальную скорость в высшей точке траектории. В случае, если самолет проходил мимо в это время с близкой скоростью, летчик мог бы увидеть и поймать пулю, сообщает "Вокруг Света".

С учетом того, что крейсерская скорость самолетов того времени составляла 150-200 километров в час, Ноян предполагает, что пуля могла быть выпущена снизу, стрелявшим в самолет. Такая траектория могла бы быть близкой к вертикальной, и скорость пули в высшей точке была бы невелика. Учитывая отсутствие закрытых кабин на самолетах Первой мировой войны, пуля могла случайно пересечь траекторию самолета, что могло послужить объяснением данного необычного события.