Этот тайный механизм Земли помогает сохранить жизнь на планете

Ученые обнаружили способность Земли стабилизировать своё состояние

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование Массачусетского технологического института обнаружило, что Земля обладает механизмом регулирования своей температуры, который поддерживает условия для существования жизни.

Фото: Openverse by Horia Varlan is licensed under CC BY 2.0

Этот механизм, называемый "стабилизирующей обратной связью", был доказан через анализ данных за 66 миллиардов лет исследования окаменелостей и проб из льдов Антарктики. Он основывается на процессе силикатного выветривания, который регулирует углеродный цикл планеты, поддерживая глобальные температуры на пригодном для жизни уровне.

Однако исследование также показало, что этот механизм неэффективен на длительных временных отрезках, и вопрос о том, что удерживает климат на планете от катастрофы в больших масштабах, остается открытым.

Некоторые ученые считают, что случайность может играть роль в сохранении жизни на планете, в то время как другие продолжают искать стабилизирующие механизмы, сообщает Science Daily.

Открытие также намекает на то, что текущее глобальное потепление в конечном итоге может быть стабилизировано, но этот процесс занимает слишком много времени для адаптации человечества.