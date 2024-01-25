Названа причина, по которой мы можем скользить по льду

Исследование группы испанских и польских ученых, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Science, раскрывает феномен непрекращающейся скользкости льда.
При контакте с твердым телом, как, например, с лезвием конька, поверхность льда плавится, образуя тончайший смазочный слой. Этот слой не стирается при движении конька вперед из-за постоянного возобновления под действием давления и трения.
Исследователи сделали выводы, симулируя процессы в верхнем слое льда на молекулярном уровне с использованием компьютерных моделей. Оказалось, что предположения ученых прошлого, включая Майкла Фарадея, Джеймса Томсона и Филипа Боудена, оказались правильными в отношении скользкости льда, сообщает Phys.org.
Уникальные свойства ледяной "смазки", которая восстанавливает сама себя, могут найти применение в разработке более эффективных смазочных материалов для других систем, считают ученые.
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