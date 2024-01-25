Эта особенность женщин уменьшает риск заболевания деменцией

Ученые выявили отличие женщин, уменьшающее риск заболеваний мозга

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными-медиками из США, обнаружило, что женщины реже страдают от воспалений в мозге по сравнению с мужчинами, и это не связано с гормональными различиями, как предполагалось ранее, а с количеством и распределением подкожной жировой ткани.

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Эксперименты на лабораторных мышах показали, что увеличение подкожного жира у самок предотвращает развитие воспалений в мозге, в отличие от самцов. Удаление подкожного жира у самок привело к увеличению воспаления в мозге, подобного тому, что наблюдалось у самцов, сообщает News-medical.net.

Исследователи пришли к выводу, что жировая ткань играет ключевую роль в развитии воспалений в мозге, и рекомендуют избегать липосакции при высоком содержании жиров в рационе. Также отмечается, что индекс массы тела не является эффективным показателем, и важно учитывать распределение жировой ткани в организме.