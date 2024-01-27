Курица с картофелем в рукаве: приготовьте, пока идут гости

Курица с картофелем, запечённая в рукаве: без хлопот и духовку мыть не нужно

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Курица с картофелем, запечённая в рукаве, это вкусное и простое блюдо! Главное, что она получается очень нежной, и выручит, если неожиданно пришли гости. Все ингредиенты нужно просто нарезать и поставить в духовку, и ждать, когда аппетитная румяная курочка будет готова.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

— 500 г курицы (любые части);

— 5 штук картофеля;

— 1 штука моркови;

— 1 штука лука;

— соль и перец по вкусу;

— 2 столовые ложки оливкового масла;

— 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

1. Разрежьте курицу на кусочки. Мелко нарежьте картофель, натрите морковь на терке и нарежьте лук полукольцами.

2. В большой миске хорошо перемешайте курицу, картофель, морковь, лук, чеснок, оливковое масло, соль и перец, а также любимые специи.

3. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.

4. Положите смесь в рукав для запекания.

5. Запекайте около часа при температуре 200 градусов, или до готовности.

6. Проверьте готовность блюда, убедившись, что курица и картофель приготовлены до мягкости.

7. Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусным запеченным блюдом с курицей, картофелем, морковью и луком.

Источник: сайт "Гастроном"

Картошка с курицей в рукаве в духовке//САМЫЙ ВКУСНЫЙ УЖИН!!!