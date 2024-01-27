Курица с картофелем в рукаве: приготовьте, пока идут гости

Курица с картофелем, запечённая в рукаве, это вкусное и простое блюдо! Главное, что она получается очень нежной, и выручит, если неожиданно пришли гости. Все ингредиенты нужно просто нарезать и поставить в духовку, и ждать, когда аппетитная румяная курочка будет готова.
Ингредиенты:
— 500 г курицы (любые части);
— 5 штук картофеля;
— 1 штука моркови;
— 1 штука лука;
— соль и перец по вкусу;
— 2 столовые ложки оливкового масла;
— 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
1. Разрежьте курицу на кусочки. Мелко нарежьте картофель, натрите морковь на терке и нарежьте лук полукольцами.
2. В большой миске хорошо перемешайте курицу, картофель, морковь, лук, чеснок, оливковое масло, соль и перец, а также любимые специи.
3. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
4. Положите смесь в рукав для запекания.
5. Запекайте около часа при температуре 200 градусов, или до готовности.
6. Проверьте готовность блюда, убедившись, что курица и картофель приготовлены до мягкости.
7. Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусным запеченным блюдом с курицей, картофелем, морковью и луком.
Источник: сайт "Гастроном"
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