По этой причине зимой люди ложатся спать позже чем летом

Исследование, проведенное командой ученых из Вашингтонского университета, включало в себя наблюдение за 504 студентами, чтобы изучить изменения в их режиме сна зимой.
Результаты исследования показали, что зимой студенты сдвигают свой режим сна на примерно 40 минут: они ложились и вставали позже, чем летом.
Чтобы понять причины этого сдвига, ученые обратили внимание на освещение, которому подвергаются жители городов в холодные месяцы. В частности, на примере города Сиэтла, где дневной свет зимой составляет около 8 часов, ученые обнаружили, что яркость вечернего освещения вполне достаточна для активной общественной жизни, сообщает "Вокруг Света".
Ученые пришли к выводу, что это изменение режима сна зимой связано с воздействием света на циркадные ритмы организма. Дневной свет оказывает более сильное влияние, ускоряя циркадные ритмы на 30 минут за каждый час естественного освещения, в то время как искусственный свет в помещении задерживает приближение фазы сна на 15 минут за каждый час.
Кроме того, ученые отметили, что студенты, проводящие утро в аудиториях, не получают достаточно дневного света, что также способствует зимним проблемам с засыпанием.
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