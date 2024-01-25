Настоящая парилка: ученых удивили новые планеты

Ученые обнаружили планеты, полностью покрытые кипятком

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда астрономов из Монреальского университета, возглавляемая планетологами, проанализировала экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Kepler-138 в созвездии Лиры, на расстоянии 218 световых лет от Земли.

Фото: Openverse by nan palmero is licensed under CC BY 2.0

Эти планеты, названные Kepler-138c и Kepler-138d, имеют размеры, превышающие размеры Земли в полтора раза, и массу, вдвое превышающую земную.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, ученые пришли к выводу, что существенная часть объема обеих планет, вероятно, состоит из воды. Это отклоняется от представления о планетах размером с Землю как сферах из металла и горных пород.

Сравнение Kepler-138c и Kepler-138d с ледяными лунами Юпитера и Сатурна, такими как Европа и Энцелад, подчеркивает их низкую плотность и состав, предположительно состоящий в основном из воды. Однако из-за их близости к звезде, вокруг которой они вращаются, планеты могут быть окружены плотным слоем раскаленного водяного пара. На поверхности планет, вероятно, отсутствуют океаны, как на Земле, и жидкая вода находится под высоким давлением или в промежуточном состоянии между жидким и газообразным фазами.

Это открытие предоставляет новые перспективы для изучения экзопланет и их разнообразия, а также для понимания формирования и развития планет в других звездных системах.