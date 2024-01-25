Это человеческое заболевание у дельфинов объясняет их странное поведение

Ученые обнаружили причину выбрасывания дельфинов на мелководье

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа специалистов из Англии, Шотландии и Нидерландов провела исследование мозга 22 дельфинов, умерших у берегов Великобритании. Они обнаружили признаки дегенеративных изменений, аналогичных тем, что связаны с болезнью Альцгеймера у людей.

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Эти результаты возможно объясняют поведение дельфинов, которые иногда выбрасываются на мелководье. Ученые предположили, что такое поведение может быть связано с деменцией у вожака стаи, что назвали теорией больного лидера.

Диагностика деменции у дельфинов и других видов затруднительна, но исследователи обнаружили некоторые изменения в мозге дельфинов, предшествующие развитию этого состояния у людей.

Исследование также показало, что у всех дельфинов были обнаружены неврологические дегенеративные признаки, связанные с когнитивными заболеваниями, сообщает Daily Mail.

Хотя исследователи не могут сделать однозначный вывод о наличии деменции у дельфинов, в случае подтверждения диагноза, это может предложить новое объяснение для странного поведения морских обитателей, особенно в контексте социальной сплоченности дельфинов.