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Это человеческое заболевание у дельфинов объясняет их странное поведение

Ученые обнаружили причину выбрасывания дельфинов на мелководье

1:07
Наука

Группа специалистов из Англии, Шотландии и Нидерландов провела исследование мозга 22 дельфинов, умерших у берегов Великобритании. Они обнаружили признаки дегенеративных изменений, аналогичных тем, что связаны с болезнью Альцгеймера у людей.

Ученые обнаружили причину выбрасывания дельфинов на мелководье
Фото: Openverse by RC_Fotos is licensed under CC BY 2.0

Эти результаты возможно объясняют поведение дельфинов, которые иногда выбрасываются на мелководье. Ученые предположили, что такое поведение может быть связано с деменцией у вожака стаи, что назвали теорией больного лидера.

Диагностика деменции у дельфинов и других видов затруднительна, но исследователи обнаружили некоторые изменения в мозге дельфинов, предшествующие развитию этого состояния у людей.

Исследование также показало, что у всех дельфинов были обнаружены неврологические дегенеративные признаки, связанные с когнитивными заболеваниями, сообщает Daily Mail.

Хотя исследователи не могут сделать однозначный вывод о наличии деменции у дельфинов, в случае подтверждения диагноза, это может предложить новое объяснение для странного поведения морских обитателей, особенно в контексте социальной сплоченности дельфинов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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