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Эта помада способна защитить вас от множества вирусов

Ученые разработали помаду для защиты от внешних заболеваний

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Наука

Биоинженеры из Католического Университета Валенсии разработали биопомаду, состоящую из растительных масел, витаминов и экстракта клюквы, способную инактивировать вирусы, бактерии и грибки в течение от минуты до пяти часов после контакта.

Ученые разработали помаду для защиты от внешних заболеваний
Фото: Openverse by borosjuli is licensed under CC BY 2.0

Исследование показывает, что помада защищает от различных патогенов, включая SARS-CoV-2, бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, бактериофаги и грибки рода Candida.

Эксперименты показали, что помада эффективна как против вирусов с оболочкой, так и без нее, а также против бактерий, микобактерий и грибков с множественной лекарственной устойчивостью, сообщает ACS Applied Materials & Interfaces.

Это исследование представляет собой новый подход к профилактике передачи инфекций от человека к человеку и подчеркивает важность использования натуральных составов в косметике с лечебными свойствами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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