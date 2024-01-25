Существующая точка зрения в науке утверждает, что все лингвистические системы стремятся к упрощению, отражая предпочтения людей в использовании языка. Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Open Mind, противоречит этой концепции.
Международная группа исследователей изучила визуальную сложность китайских иероглифов на пяти исторических этапах с 1600 года по наши дни. Несмотря на предположения о тенденции к упрощению, исследование показало, что современные китайские иероглифы оказались более сложными по сравнению с их древними формами.
Ученые предполагают, что китайская письменность, возможно, достигла предела упрощения, и дальнейшие попытки могут привести к тому, что даже носители языка не смогут правильно интерпретировать иероглифы. С увеличением числа новых понятий в языке требуется добавление контрастных деталей для различения схожих знаков, что, вероятно, приведет к дополнительному усложнению китайского языка в будущем.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.