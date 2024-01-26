Учёные подсчитали, насколько образование продлевает жизнь

Каждый дополнительный год образования прибавляет несколько лет жизни

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Чем выше уровень образования, тем дольше проживёт человек, независимо от его пола, места проживания и социально-демографических условий, пишет The Lancet Public Health со ссылкой на работу учёных американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья.

Фото: МГУ им. Ломоносова

Они выполнили метаанализ 602 исследований на эту тему, проведённых в 59 разных странах – и развитых (США, Великобритания, Евросоюз), и развивающиеся (Китай, Бразилия и другие) – на сегодняшний день самый масштабный. При этом учитывались и другие факторы – вроде вредных привычек.

Оказалось, что шесть лет обучения снижают вероятность смерти в среднем на 13%, 12 лет (оконченная средняя школа) – на 25%, 18 лет (высшее образование и два года послевузовского обучения) – на 34%.

Причём подразумевается смертность по любым причинам – от болезней до криминала; эта корреляция прослеживается во всех странах, независимо от уровня жизни. «Защитный» эффект образования проявляется в любом возрасте, хотя у молодых он более выражен.

Авторы работы высчитали, что каждый дополнительный год обучения в школе или университете снижает вероятность умереть примерно на 2%.

«Эта работа убедительно доказывает важность образования для повышения продолжительности жизни», — резюмировали авторы.

В другом исследовании низкий уровень образования признан одним из факторов риска развития ранней деменции, хотя на первом месте среди них – ортостатическая гипотензия.