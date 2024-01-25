Вселенная может быть гораздо моложе, чем считалось до сих пор. К такому, пока только предварительному, выводу пришли китайские астрономы, обнаружившие слишком много галактик-спутников.
Учёные проанализировали движение сотен галактик из обзора Sloan и заметили среди них множество объединённых в структуры, в которой галактика поменьше, а то и несколько, вращается вокруг большой звёздной системы.
Примером может служить Малое Магелланово Облако — спутник нашего Млечного Пути. К слову, недавно обнаружилось, что оно образовалось из двух галактик, которые тоже когда-то были спутниками друг другу.
В качестве "материнских" из Слоановского цифрового небесного обзора исследователи выбрали галактики с массой от 1011 до 1011.5 и нашли среди них 813 систем, в которой две (или больше) галактики вращаются в одной плоскости, то есть гравитационно связаны.
"Возраст массивных галактических групп тесно связан с возрастом Вселенной, поэтому полученные результаты указывают на то, что Вселенная моложе, чем показывают расчеты по фоновому микроволновому излучению, проведённые Planck Collaboration", — объясняет руководитель исследования Гу Цин.
Выводы пока предварительные. Во-первых, выборка данных недостаточна для достижения "золотых" пяти сигм, равных 99,9999 процента вероятности.
Во-вторых, причиной может быть быстрое разрушение систем галактик-спутников, как показало другое исследование, вышедшее ранее в Naked Science. Но это противоречит другой теории — о тёмной материи, которая должна их "скреплять".
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