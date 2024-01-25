Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор идеального хомяка: разнообразие пород и их особенности
Врач Тяжельников: в день можно выпивать не более четырех чашек чая
Недорогой и очень вкусный салат "Деревенский": сытный полноценный ужин
Кошачьи тайны: как понять желания и эмоции вашего пушистого компаньона
Уникальность и стиль: садовая мебель из поддонов
Безопасность на дорогах: изменения в правилах определения уровня алкоголя у водителей
Как получить тонкую талию
В Таиланде задержаны участники группы "Би-2"
Сбежавший из России актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины
Что может быть основой жизни на других планетах вместо воды

Учёные допустили жизнь на других планетах без воды

1:38
Наука

Вода, как известно, основа жизни. Но только на Земле, где она находится в жидком состоянии. Астробиологи разобрались, какие вещества могут выполнять её роль на других планетах. Их выводы размещены на сервере препринтов arXiv.

Учёные допустили жизнь на других планетах без воды
Фото: Depositphotos

Учёные рассмотрели распространённые в космосе растворители по четырём характерным для воды критериям: стабильности, сольватации (связывание молекул растворителя молекулами растворённых соединений), стабилизации других молекул и функциональности.

Самыми подходящими для возникновения и поддержания жизни признаны аммиак, серная кислота и диоксид углерода.

Аммиак — идеальный кандидат, но он легко разрушается под воздействием ультрафиолета. Впрочем, на далёких от звезды небесных телах или под толщей льда он может быть надёжно защищён от излучения.

Серная кислота смертельно опасна для земной жизни, а для инопланетной вполне подходит. Но пока недостаточно данных о растворении в ней сложных молекул, пригодных для биохимических реакций.

Углекислый газ может быть жидкостью в экстремальных инопланетных условиях. Его недостаток — ограниченная функциональность из-за химической инертности.

В общем, пока ничего лучше воды не нашлось. Однако мы не знаем, какой может быть внеземная жизнь. Представьте себе, что она не углеродная, а кремниевая, и инопланетные существа дышат водородом! Есть где разгуляться фантазии, что все видели в фильмах про "Чужих".

Поиски продолжаются, благо искать есть где — на сегодняшний день открыто более пяти с половиной тысяч экзопланет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
5 омолаживающих процедур, которые на самом деле старят
ГИБДД поделилась списком автомобилей, которые реже всего останавливают ДПС
Полковник Макгрегор: Зеленский пытается подороже продать Украину
Учёные допустили жизнь на других планетах без воды
В Швеции назвали три возможных исхода конфликта на Украине
Салат с курицей и кедровыми орешками покорит ореховыми нотками
Секреты успешного общения с собаками: откройте, какие черты личности делают вас идеальным другом для вашего пушистого спутника
Зачем проверять качество воды на участке
Как найти воду на участке
Негативный эффект новых условий льготной ипотеки назвали в «Сбере»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников