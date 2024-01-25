Что может быть основой жизни на других планетах вместо воды

Учёные допустили жизнь на других планетах без воды

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Вода, как известно, основа жизни. Но только на Земле, где она находится в жидком состоянии. Астробиологи разобрались, какие вещества могут выполнять её роль на других планетах. Их выводы размещены на сервере препринтов arXiv.

Фото: Depositphotos

Учёные рассмотрели распространённые в космосе растворители по четырём характерным для воды критериям: стабильности, сольватации (связывание молекул растворителя молекулами растворённых соединений), стабилизации других молекул и функциональности.

Самыми подходящими для возникновения и поддержания жизни признаны аммиак, серная кислота и диоксид углерода.

Аммиак — идеальный кандидат, но он легко разрушается под воздействием ультрафиолета. Впрочем, на далёких от звезды небесных телах или под толщей льда он может быть надёжно защищён от излучения.

Серная кислота смертельно опасна для земной жизни, а для инопланетной вполне подходит. Но пока недостаточно данных о растворении в ней сложных молекул, пригодных для биохимических реакций.

Углекислый газ может быть жидкостью в экстремальных инопланетных условиях. Его недостаток — ограниченная функциональность из-за химической инертности.

В общем, пока ничего лучше воды не нашлось. Однако мы не знаем, какой может быть внеземная жизнь. Представьте себе, что она не углеродная, а кремниевая, и инопланетные существа дышат водородом! Есть где разгуляться фантазии, что все видели в фильмах про "Чужих".

Поиски продолжаются, благо искать есть где — на сегодняшний день открыто более пяти с половиной тысяч экзопланет.