Заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков опроверг утверждения зарубежных СМИ о риске пандемии из-за "зомби-вирусов" выпущенных на волю из сибирской вечной мерзлоты.
Такие публикации выходят ради "борьбы за арктический шельф и Северный морской путь" и представляют собой не что иное, как попытку вмешательства во внутренние дела России, объяснил он.
Вечная мерзлота есть не только в Сибири, а ещё и в Гренландии и на Аляске, напомнил учёный. А неизвестные науке и человеческому иммунитету патогены могут встретиться, к примеру, при вырубке девственных лесов в Амазонке.
Куда вероятнее заражение вирусами от современных животных, уверен Дедков.
"Что, собственно, мы могли наблюдать на примере эпидемии COVID-19, лихорадок Эбола, Марбург и так далее", — заметил он.
В вечной мерзлоте скорее возможны бактерии, а не вирусы, да и с ними иммунная система человека уже знакома, добавил специалист.
Ранее The Guardian со ссылкой на европейских учёных предупредила, что освоение Россией Сибири может привести к высвобождению из вечной мерзлоты "зомби-вирусов", способных вызвать смертоносную пандемию.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.