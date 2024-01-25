Возможна ли пандемия из-за "зомби-вирусов", выпущенных на волю в Сибири

Эпидемиолог Дедков опроверг риск пандемии из-за таяния вечной мерзлоты

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков опроверг утверждения зарубежных СМИ о риске пандемии из-за "зомби-вирусов" выпущенных на волю из сибирской вечной мерзлоты.

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Такие публикации выходят ради "борьбы за арктический шельф и Северный морской путь" и представляют собой не что иное, как попытку вмешательства во внутренние дела России, объяснил он.

Вечная мерзлота есть не только в Сибири, а ещё и в Гренландии и на Аляске, напомнил учёный. А неизвестные науке и человеческому иммунитету патогены могут встретиться, к примеру, при вырубке девственных лесов в Амазонке.

Куда вероятнее заражение вирусами от современных животных, уверен Дедков.

"Что, собственно, мы могли наблюдать на примере эпидемии COVID-19, лихорадок Эбола, Марбург и так далее", — заметил он.

В вечной мерзлоте скорее возможны бактерии, а не вирусы, да и с ними иммунная система человека уже знакома, добавил специалист.

Ранее The Guardian со ссылкой на европейских учёных предупредила, что освоение Россией Сибири может привести к высвобождению из вечной мерзлоты "зомби-вирусов", способных вызвать смертоносную пандемию.