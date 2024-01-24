Это устройство поможет навсегда избавиться от алкогольной зависимости

Ученые разработали браслет для борьбы с алкогольной зависимостью

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Аалто в Финляндии разработали медицинскую технологию, HentoTouch, предназначенную для помощи людям с алкогольной зависимостью.

Фото: Openverse by spDuchamp is licensed under CC BY 2.0

Это устройство в виде браслета стимулирует нервные пути, связанные с тягой к алкоголю, через прикосновения к коже. Ученые предлагают использовать его в сочетании с другими методами терапии.

Браслет, который можно носить незаметно под одеждой, активирует нервные пути, связанные с различными зависимостями. Исследователи подчеркивают, что их цель — дополнить близость с другими людьми механической активацией нервных путей. В настоящее время проводятся испытания для определения оптимальной частоты и дозировки воздействия, и возможно, браслет не потребуется носить постоянно, сообщает "Вокруг Света".

Если проект будет успешно коммерциализирован, авторы надеются, что HentoTouch станет доступным средством лечения алкогольной зависимости по всему миру. Браслет может быть полезен также при управлении стрессом и другими видами зависимостей, такими как игромания.