Этот способ поможет избавиться от ночных кошмаров

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Ученые открыли новый метод борьбы с ночными кошмарами

1:13
Наука

Неврологи из Женевского университета в Швейцарии провели исследование, выявив, что звуковая терапия может эффективно снижать частоту хронических ночных кошмаров.

Ученые открыли новый метод борьбы с ночными кошмарами
Фото: Openverse by WarmSleepy is licensed under CC BY 2.0

Исследования указывают на то, что около 4% взрослого населения сталкиваются с хроническими ночными кошмарами, связанными с плохим сном, тревожностью и депрессией. Традиционные методы, такие как репетиционная терапия, не всегда эффективны. Однако команда ученых объединила этот подход с звуковой реактивацией памяти.

Участники, переписав свои кошмары в положительном ключе и репетируя их, подверглись звуковой терапии с использованием музыкальных аккордов, связанных с хорошими концовками. Результаты после 2 недель показали существенное снижение частоты кошмаров в звуковой группе по сравнению с контрольной группой, сообщает "Вокруг Света".

Хотя через 3 месяца количество кошмаров в обеих группах немного увеличилось, результаты всё равно оставались лучше, чем изначально.

Клиницисты отметили, что эффективность лечения звуком, даже при использовании всего пары нот, предоставляет новую перспективу для изучения того, как мозг обрабатывает эмоции во время сна.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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