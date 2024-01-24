Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питательный и вкусный салат из кабачков и чёрной фасоли
Несмотря на силу и смелость, собаки могут испытывать страх перед лестницей
Продажи люксовых авто с пробегом выросли в России на 16%
Эксперты дали советы по чистке занавески в ванной
Диетолог Пономарева заявила, что растительная диета продлит жизнь на 13 лет
Россия в 2023 году стала лидером в мире по добыче лосося — Минсельхоз
3 шапки, которые испортят твои волосы
Теннисистка Калинская рассказала, что во время матча 1/4 финала AO у неё была проблема с ногой
Хозяин пропавшего в Подмосковье пса Арчи рассказал, что собаку забрала пара
В России стартовали продажи GeForce RTX 4070 Ti Super

В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super

1:02
Наука » Технологии

В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super. Известно, что цена видеокарты в Европе начинается от 873 евро (около 84 500 рублей).

В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super
Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Продажи видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super начались в России в день мирового релиза графического ускорителя. Первым продажи начал "Ситилинк". В продаже у него появились модели видеокарты от производителей Gigabyte, MSI и Palit.

Стоимость GeForce RTX 4070 Ti Super в России начинается от 103 тысяч рублей. Самая высокая цена на видеокарты — 118 600 рублей.

Ранее сообщалось о том, что видеокарты AMD Ryzen 8000 станут самыми быстрыми в играх. Мощная встроенная графика позволяет новым адаптерам хорошо выглядеть на фоне остальной продукции компании, которая славится превосходными параметрами.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Россия и КНДР могут сформировать совместные подразделения истребительной ПВО Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Продажи люксовых авто с пробегом выросли в России на 16%
Эксперты дали советы по чистке занавески в ванной
Диетолог Пономарева заявила, что растительная диета продлит жизнь на 13 лет
Россия в 2023 году стала лидером в мире по добыче лосося — Минсельхоз
В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super
3 шапки, которые испортят твои волосы
Теннисистка Калинская рассказала, что во время матча 1/4 финала AO у неё была проблема с ногой
Хозяин пропавшего в Подмосковье пса Арчи рассказал, что собаку забрала пара
Зимой покупка дачи на 30% выгоднее, подсчитали риелторы
Знакомьтесь с плодовыми гибридами, названия которых вы ещё не слышали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников