В России стартовали продажи GeForce RTX 4070 Ti Super

В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super

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В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super. Известно, что цена видеокарты в Европе начинается от 873 евро (около 84 500 рублей).

Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Продажи видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super начались в России в день мирового релиза графического ускорителя. Первым продажи начал "Ситилинк". В продаже у него появились модели видеокарты от производителей Gigabyte, MSI и Palit.

Стоимость GeForce RTX 4070 Ti Super в России начинается от 103 тысяч рублей. Самая высокая цена на видеокарты — 118 600 рублей.

Ранее сообщалось о том, что видеокарты AMD Ryzen 8000 станут самыми быстрыми в играх. Мощная встроенная графика позволяет новым адаптерам хорошо выглядеть на фоне остальной продукции компании, которая славится превосходными параметрами.