Эта особенность улиток вызвала недоумение в научном сообществе

Мохнатые улитки: эволюция вновь поставила ученых в тупик

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа палеонтологов представила открытие древнего вида улиток, Archaeocyclotus brevivillosus, возрастом около 99-98 миллионов лет, обнаруженных в бирманском янтаре.

Фото: Openverse by guldfisken is licensed under CC BY 2.0

Улитки этого вида привлекают внимание из-за своих мохнатых раковин, а также щетины, которая образует пучки вокруг отверстия. Размер улитки составляет 2,65 см в длину, 2,1 см в ширину и около 9 мм в высоту.

Палеонтологи исследовали окаменелость с использованием световой микроскопии и современной микро-КТ с компьютерными 3D-реконструкциями. Это восьмая улитка-циклофорида, найденная в янтаре, и шестая с волосками. Возник вопрос о причине эволюционного развития подобного декора на раковинах, сообщает Senckenberg Research Institute and Natural History Museum.

Ученые предполагают несколько возможных преимуществ волосков для улиток. Они могли служить для лучшего цепляния за растения, регулирования температуры тела, защиты от коррозии или использоваться в качестве камуфляжа. Также предполагается, что волоски могли делать улиток привлекательными при половом отборе.

Это открытие ставит под вопрос роль мохнатости в эволюции улиток и вызывает интерес ученых к механизмам ее образования и функциональности.