Названо количество людей, которое будет населять планету к 2100 году

Численность населения начнет снижаться: стал известен прогноз демографов

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Определение численности населения Земли — сложная задача, требующая участия различных организаций, таких как Организация объединенных наций (ООН), Всемирный банк и Центральное разведывательное управление США.

Фото: Openverse by Jocey K is licensed under CC BY-SA 2.0

Профессор кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Людмила Липатова рассказала, что наиболее точные данные о численности населения получаются через проведение переписей населения, однако такие мероприятия проводятся редко.

Она подчеркнула, что если бы все страны проводили переписи в одно и то же время, можно было бы определить общую численность населения Земли путем суммирования данных национального учета. Однако в реальности это не так, и поэтому численность населения определяется с использованием методов демографического прогнозирования.

Согласно ООН, к 2100 году население планеты достигнет 8,8 миллиарда человек. Темпы роста населения сейчас находятся на исторических минимумах, согласно последнему докладу ООН о мировой демографической ситуации. Однако предполагается, что максимальная численность населения Земли будет достигнута в 80-е годы текущего века и составит 10,4 миллиарда человек, после чего начнет стабилизироваться и даже снижаться, сообщает "Вокруг Света".

В отношении России, Росстат прогнозирует значительное снижение численности населения к 2036 году в среднем и низком вариантах.

Первоначальные оценки ООН ожидали, что к 2100 году население Земли превысит 11 миллиардов человек. Однако спустя шесть лет специалисты уменьшили прогноз на 20%, подчеркивая при этом неопределенность таких подсчетов.