Эти действия помогут человечеству избежать "Великого фильтра"

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA развивают теорию экономиста Робина Хэнсона о Великом фильтре, который, по его мнению, предопределяет самоуничтожение развитых цивилизаций.
Эта теория объясняет парадокс Ферми — отсутствие контакта с разумными существами из космоса. Возможные угрозы для человечества включают пандемии, ядерную войну и искусственный интеллект.
Авторы статьи считают, что существует шанс избежать "Великого фильтра", но основной проблемой является человеческая незрелость. Ученые призывают к самонаблюдению и объединению усилий для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и расизм. Они выделяют неготовность людей отказаться от убеждений, препятствующих развитию, сообщает The Daily Beast.
Робин Хэнсон высказывает другую точку зрения, утверждая, что централизация может привести к коллапсу, и призывает к поддержке частных амбициозных проектов, таких как колонизация Марса, чтобы повысить шансы выживания человечества при катастрофе на Земле.
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