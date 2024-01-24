Эти действия помогут человечеству избежать "Великого фильтра"

Названы действия для предотвращения глобального вымирания человечества

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA развивают теорию экономиста Робина Хэнсона о Великом фильтре, который, по его мнению, предопределяет самоуничтожение развитых цивилизаций.

Фото: Openverse by Martin Hesketh is licensed under CC BY 2.0

Эта теория объясняет парадокс Ферми — отсутствие контакта с разумными существами из космоса. Возможные угрозы для человечества включают пандемии, ядерную войну и искусственный интеллект.

Авторы статьи считают, что существует шанс избежать "Великого фильтра", но основной проблемой является человеческая незрелость. Ученые призывают к самонаблюдению и объединению усилий для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и расизм. Они выделяют неготовность людей отказаться от убеждений, препятствующих развитию, сообщает The Daily Beast.

Робин Хэнсон высказывает другую точку зрения, утверждая, что централизация может привести к коллапсу, и призывает к поддержке частных амбициозных проектов, таких как колонизация Марса, чтобы повысить шансы выживания человечества при катастрофе на Земле.