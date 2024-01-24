Названа неожиданная причина болей в животе

Гастроэнтеролог Бреннан Шпигель, специализирующийся на изучении синдрома раздраженного кишечника (СРК), предложил новую гипотезу о возможной причине этого заболевания.
Он утверждает, что основной фактор, вызывающий СРК, может быть связан с неэффективностью анатомических, нейропсихологических и физиологических систем управления организмом, обусловленной непереносимостью гравитации.
По мнению Шпигеля, человеческое тело эволюционировало неидеально, что привело к возможным нарушениям в управлении организмом. Он сравнивает кишечник с мешком, который поддается воздействию гравитации, и предполагает, что несовершенная реакция на гравитацию может привести к проблемам с моторикой и микробиотой ЖКТ, сообщает Science Alert.
Гравитация, согласно гипотезе, может оказывать влияние на взаимодействие кишечника с мозгом, вызывая гиперчувствительность и воспаление. Также объясняется высокий уровень серотонина у пациентов с СРК, который может влиять на работу кишечника и настроение. Предложенная гипотеза открывает путь для дальнейших исследований и может помочь в понимании механизмов возникновения СРК.
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