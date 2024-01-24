Названа неожиданная причина болей в животе

Ученый выдвинул новую гипотезу о причинах боли в животе

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Гастроэнтеролог Бреннан Шпигель, специализирующийся на изучении синдрома раздраженного кишечника (СРК), предложил новую гипотезу о возможной причине этого заболевания.

Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

Он утверждает, что основной фактор, вызывающий СРК, может быть связан с неэффективностью анатомических, нейропсихологических и физиологических систем управления организмом, обусловленной непереносимостью гравитации.

По мнению Шпигеля, человеческое тело эволюционировало неидеально, что привело к возможным нарушениям в управлении организмом. Он сравнивает кишечник с мешком, который поддается воздействию гравитации, и предполагает, что несовершенная реакция на гравитацию может привести к проблемам с моторикой и микробиотой ЖКТ, сообщает Science Alert.

Гравитация, согласно гипотезе, может оказывать влияние на взаимодействие кишечника с мозгом, вызывая гиперчувствительность и воспаление. Также объясняется высокий уровень серотонина у пациентов с СРК, который может влиять на работу кишечника и настроение. Предложенная гипотеза открывает путь для дальнейших исследований и может помочь в понимании механизмов возникновения СРК.