Генетик Кудрявцев, заявивший, что люди жили 900 лет, уволен с поста главы института РАН

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Министерство образования подписало указ о прекращении полномочий руководителя Института общей генетики Российской академии наук (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, сообщает EADaily.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Согласно документу, начиная с 24 января, исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Российская академия наук выразила согласие на кандидатуру Андрея Мисюрина.

Предшествующий директор Института общей генетики РАН, Александр Кудрявцев, привлек внимание своим выступлением на конференции в марте 2023 года, где заявил, что в древности человек жил до 900 лет, а причиной генетических заболеваний считал грех.

"Мутации, выявляемые врачами-генетиками ежедневно при работе с пациентами, часто оправдываются атеистическими научными теориями о радиации, загрязнении и мутагенных эффектах. Однако моим личным убеждением является, что эти нарушения всё же связаны с первородным грехом, который усугубляется грехами рода и личными. В этом контексте становится понятным утверждение о том, что дети до седьмого колена несут ответственность за грехи своих предков", — прокомментировал он.