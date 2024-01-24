От чего зависит цвет глаз?

Учёные нашли все гены, отвечающие за цвет глаз

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Цвет глаз обусловлен исключительно наследственными признаками — за него, как показывает исследование в Science Advances, отвечают вариации более 50 генов.

Фото: Unsplash

Оттенки радужки определяются сочетанием трёх пигментов в особых клетках — хроматофорах:

жёлто-коричневый меланин,

красно-оранжевый феомеланин,

чёрно-коричневый эумеланин.

Основные гены, отвечающие за выработку этих пигментов, — OCA2 и HERC2. Ребёнок наследует их от обоих родителей и получает доминирующий вариант, если они различны, или рецессивный в случае совпадения.

Карие глаза, в отличие от голубых, относятся к доминирующим признакам, поэтому теоретически в перспективе голубоглазые люди должны исчезнуть из популяции.

Предсказать цвет глаз будущего ребёнка легко, но повлиять на него никак нельзя. Но можно изменить в сознательном возрасте — при помощи контактных линз, лазерной коррекцией или инъекцией красителя в склеру (как и любое хирургическое вмешательство — небезопасно, поэтому не рекомендуем).

Пигменты в радужке призваны защищать зрение от солнечного света, поэтому прослеживается очевидная тенденция: чем ближе к экватору — тем темнее глаза. Исключение в лице жителей Крайнего Севера лишь подтверждает эту корреляцию: они в основном темноглазые из-за нестерпимо яркого света, отражённого от снега.