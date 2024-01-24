Рекордный снегопад на Сахалине: люди копают туннели в полуметровых сугробах

Синоптик Тишковец: за сутки на Сахалине выпала половина месячной нормы снега

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Полуметровые сугробы насыпал рекордный снегопад на Сахалине, сообщил в среду ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Sakhalin.info

"В Южно-Сахалинске за сутки сугробы выросли на полметра — с 21 до 72 см. Местами на юге острова — почти на метр (Новиково — 98 см)", — уточнил синоптик.

В некоторых населённых пунктах острова количество выпавших осадков превысило половину от январской нормы.

По прогнозам синоптиков, непогода, принесённая на Сахалин мощным циклоном, продолжится, и, если они не ошиблись, за ближайшие дни остров будет засыпан снегом в количестве, в 1,6 раза превышающим месячную норму.

Из-за разбушевавшейся стихии на Сахалине отменены самолёты и поезда, в части школ обучение переведено на дистант.

"Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома", — жалуются в соцсетях местные жители.

Погода должна нормализоваться только к выходным, пообещал Тишковец.