Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посол РФ подтвердил поддержку Россией идей Ватикана по миру на Украине
Доктор Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона
"Поднимает" ягодицы и помогает сесть на шпагат: 10 неожиданных способов применения ботокса
Три вида приседаний, которые помогут нарастить мышцы на ягодицах
В США требуют от Байдена обоснований ударов по хуситам
Диетолог Стародубова: нельзя злоупотреблять мороженым из-за большого количества калорий
Ученые: кошки способны подражать своим хозяевам
Гуляш по рекомендации 1954 года: проверенная временем классика
Милонов предложил учредить премию имени Летова для рок-музыкантов
Рекордный снегопад на Сахалине: люди копают туннели в полуметровых сугробах

Синоптик Тишковец: за сутки на Сахалине выпала половина месячной нормы снега

1:03
Наука » Экология

Полуметровые сугробы насыпал рекордный снегопад на Сахалине, сообщил в среду ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик Тишковец: за сутки на Сахалине выпала половина месячной нормы снега
Фото: Sakhalin.info

"В Южно-Сахалинске за сутки сугробы выросли на полметра — с 21 до 72 см. Местами на юге острова — почти на метр (Новиково — 98 см)", — уточнил синоптик.

В некоторых населённых пунктах острова количество выпавших осадков превысило половину от январской нормы.

По прогнозам синоптиков, непогода, принесённая на Сахалин мощным циклоном, продолжится, и, если они не ошиблись, за ближайшие дни остров будет засыпан снегом в количестве, в 1,6 раза превышающим месячную норму.

Из-за разбушевавшейся стихии на Сахалине отменены самолёты и поезда, в части школ обучение переведено на дистант.

"Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома", — жалуются в соцсетях местные жители.

Погода должна нормализоваться только к выходным, пообещал Тишковец.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Глициния — завораживающая лиана для участка
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Доктор Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона
"Поднимает" ягодицы и помогает сесть на шпагат: 10 неожиданных способов применения ботокса
Три вида приседаний, которые помогут нарастить мышцы на ягодицах
Диетолог Стародубова: нельзя злоупотреблять мороженым из-за большого количества калорий
Синоптик Тишковец: за сутки на Сахалине выпала половина месячной нормы снега
Ученые: кошки способны подражать своим хозяевам
Гуляш по рекомендации 1954 года: проверенная временем классика
Милонов предложил учредить премию имени Летова для рок-музыкантов
Из-за морозов болеют деревья
В России с большой скоростью распространяются суперинфекции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников