Специалист объяснил, как найти "жучок" при помощи обычного смартфона

Любые законно продающиеся устройства для слежки можно найти при помощи обычного смартфона. Руководитель отдела аналитических систем и отчётности IT-интегратора "Первый Бит" Пётр Иванов рассказал агентству "Прайм", как это сделать.
Он предостерёг от заблуждения, что жертвами шпионских устройств становятся только политики или олигархи.
"Так, трекер (жучок с GPS) может незаметно оказаться в вашей сумке или авто. Его может установить ревнивый муж или супруга", — пояснил специалист.
Выявить такой "маячок" способен любой современный смартфон. Найдите в настройках раздел "Безопасность и экстренные случаи", а в нём — "Оповещение о неизвестных трекерах", и проверьте; при этом должны быть включены Bluetooth и геолокация.
Девайсы для тайной слежки так не обнаруживаются, но их и не купить легально — запрещено и карается уголовной ответственностью по статье 138.1 УК РФ, заключил Иванов.
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