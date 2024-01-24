Специалист объяснил, как найти "жучок" при помощи обычного смартфона

IT-эксперт Иванов: GPS-слежку можно выявить даже обычным смартфоном

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Любые законно продающиеся устройства для слежки можно найти при помощи обычного смартфона. Руководитель отдела аналитических систем и отчётности IT-интегратора "Первый Бит" Пётр Иванов рассказал агентству "Прайм", как это сделать.

Фото: Дзен

Он предостерёг от заблуждения, что жертвами шпионских устройств становятся только политики или олигархи.

"Так, трекер (жучок с GPS) может незаметно оказаться в вашей сумке или авто. Его может установить ревнивый муж или супруга", — пояснил специалист.

Выявить такой "маячок" способен любой современный смартфон. Найдите в настройках раздел "Безопасность и экстренные случаи", а в нём — "Оповещение о неизвестных трекерах", и проверьте; при этом должны быть включены Bluetooth и геолокация.

Девайсы для тайной слежки так не обнаруживаются, но их и не купить легально — запрещено и карается уголовной ответственностью по статье 138.1 УК РФ, заключил Иванов.