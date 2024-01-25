В храме древнегреческой богини найдены удивительные вещи

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Раскопки в Греции открыли миру Древний храм Артемиды с сокровищами

2:09
Наука

Швейцарские и греческие археологи, проводившие раскопки в святилище, посвященном древнегреческой богине Артемиде, поделились захватывающими открытиями, включая множество архитектурных сооружений и драгоценных реликвий из золота и серебра.

Раскопки в Греции открыли миру Древний храм Артемиды с сокровищами
Фото: Wikipedia by Zee Prime is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно информации от Министерства культуры Греции, еще в 2017 году в самом центре святилища на острове Эвия было обнаружено "монументальное здание", а в 2023 году обнаружен еще один храм. В ходе раскопок последнего были найдены не только ценные артефакты, но и драгоценности из золота и серебра.

Исследовательский проект начался более 15 лет назад и ежегодно вносит свой вклад в расширение наших знаний о древней истории. Один из выявленных храмов, относящийся к седьмому веку до нашей эры, оказался монументальным сооружением протяженностью почти 100 футов, включая несколько построек, таких как алтари и алтарь в форме подковы.

Внутри храма археологи обнаружили богатые сокровища, такие как вазы, украшения из золота, серебра, кораллов и янтаря, а также амулеты из различных частей Востока, а также бронзовую и железную фурнитуру.

Однако интерес вызывает не только сам храм. Под его основанием археологи раскопали стены аналогичного здания, обнаружив бронзовые фигурки из геометрического периода и глиняную голову быка из микенского периода.

Министерство культуры отметило, что храм, обнаруженный в 2023 году, был частично разрушен в шестом веке до нашей эры, вероятно, из-за пожара. В тот же век в этом регионе был построен новый храм.

Исследование святилища проводится параллельно с изучением окружающей территории, включая сельские поселения и аграрные угодья. Официально заявлено, что эта работа направлена на глубокое понимание роли святилища в древнем ландшафте, а также на изучение связей и коммуникаций между древними городами. Археологи продолжают раскрывать тайны древности, подчеркивая богатство и разнообразие древнегреческой культуры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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