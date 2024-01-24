За гранью молчания: рак легких и как его своевременно выявить, есть два признака

Врач назвал два ранних симптома рака: медлить нельзя

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Рак легких представляет собой одно из наиболее опасных заболеваний в современном мире, занимая вершину списка онкологической смертности.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Поэтому своевременное выявление этой патологии играет ключевую роль в обеспечении успешного лечения. Недавние исследования, опубликованные в British Journal of General Practice, проведенные пульмонологами, подчеркивают важность этой проблемы.

Ученые проанализировали информацию о почти 28 тысячах пациентов пожилого возраста, у которых был диагностирован рак легких за последние 17 лет. В результате исследования выявлено, что у большинства из них до официального постановления диагноза уже наблюдались характерные симптомы, такие как одышка и кашель.

Кроме того, пациенты отмечали ухудшение аппетита, апатию, слабость и дневную сонливость. Это совокупное проявление симптомов должно служить серьезным сигналом для человека, побуждая его пройти соответствующее обследование.