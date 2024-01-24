За гранью молчания: рак легких и как его своевременно выявить, есть два признака

Рак легких представляет собой одно из наиболее опасных заболеваний в современном мире, занимая вершину списка онкологической смертности.
Поэтому своевременное выявление этой патологии играет ключевую роль в обеспечении успешного лечения. Недавние исследования, опубликованные в British Journal of General Practice, проведенные пульмонологами, подчеркивают важность этой проблемы.
Ученые проанализировали информацию о почти 28 тысячах пациентов пожилого возраста, у которых был диагностирован рак легких за последние 17 лет. В результате исследования выявлено, что у большинства из них до официального постановления диагноза уже наблюдались характерные симптомы, такие как одышка и кашель.
Кроме того, пациенты отмечали ухудшение аппетита, апатию, слабость и дневную сонливость. Это совокупное проявление симптомов должно служить серьезным сигналом для человека, побуждая его пройти соответствующее обследование.
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