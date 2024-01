Секреты древней кулинарии: что скрывают археологические находки в Германии

Your browser does not support the audio element.

Археологические находки включают остатки 5000-летней пищи, обнаруженные исследователями из Кильского университета. Они провели анализ останков пищи, обнаруженных на старинной керамической "кастрюле", и раскрыли детали того, что люди приготавливали на территории современной Шлезвиг-Гольштейн (Германия) в течение 5000 лет назад.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .