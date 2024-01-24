Секреты древней кулинарии: что скрывают археологические находки в Германии

Сгоревшие остатки еды показывают существовавший 5000 лет назад рацион

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические находки включают остатки 5000-летней пищи, обнаруженные исследователями из Кильского университета. Они провели анализ останков пищи, обнаруженных на старинной керамической "кастрюле", и раскрыли детали того, что люди приготавливали на территории современной Шлезвиг-Гольштейн (Германия) в течение 5000 лет назад.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

С использованием современных технологий, таких как сканирующая электронная микроскопия и химический анализ, исследователи измельчили "пищевые корки" и выявили следы разных сортов пшеницы, ячменя и даже семян белой лебединой лапки — дикого растения с высоким содержанием семян и крахмала. Зерновые и дикорастущие растения оказались важной частью пищевого рациона древних обитателей.

Ячмень использовали на стадии молочной зрелости, а пшеницу обрабатывали в пророщенном состоянии для придания каше сладкого вкуса.

Кроме того, химический анализ керамических образцов подтвердил наличие молочных продуктов, что подразумевает приготовление каши древними жителями.