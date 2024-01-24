Новый метод диагностики Альцгеймера: анализ крови с точностью 96% от шведских ученых

Исследователи из Швеции: анализ крови поможет выявить болезнь Альцгеймера

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Обнаружение начальных стадий болезни Альцгеймера — сложная, но не невозможная задача, считают исследователи из Гетеборгского университета в Швеции. Они предлагают новый метод диагностики, основанный на анализе крови.

Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации из "МК в Волгограде", предложенный метод направлен на выявление основного биомаркера болезни Альцгеймера — фосфорилированного тау-белка p-tau 217. Уровень этого белка начинает повышаться в мозге при накоплении других токсичных белков, что впоследствии приводит к развитию болезни.

В отличие от ранее применяемых дорогостоящих исследований, новый метод предоставляет возможность использовать обычный анализ крови для определения уровня данного биомаркера.

По результатам эксперимента, в котором участвовали 786 добровольцев, ученые утверждают, что точность данного анализа составляет внушительные 96 процентов.