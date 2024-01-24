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Новый метод диагностики Альцгеймера: анализ крови с точностью 96% от шведских ученых

Исследователи из Швеции: анализ крови поможет выявить болезнь Альцгеймера

0:56
Наука

Обнаружение начальных стадий болезни Альцгеймера — сложная, но не невозможная задача, считают исследователи из Гетеборгского университета в Швеции. Они предлагают новый метод диагностики, основанный на анализе крови.

Исследователи из Швеции: анализ крови поможет выявить болезнь Альцгеймера
Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации из "МК в Волгограде", предложенный метод направлен на выявление основного биомаркера болезни Альцгеймера — фосфорилированного тау-белка p-tau 217. Уровень этого белка начинает повышаться в мозге при накоплении других токсичных белков, что впоследствии приводит к развитию болезни.

В отличие от ранее применяемых дорогостоящих исследований, новый метод предоставляет возможность использовать обычный анализ крови для определения уровня данного биомаркера.

По результатам эксперимента, в котором участвовали 786 добровольцев, ученые утверждают, что точность данного анализа составляет внушительные 96 процентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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