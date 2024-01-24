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Ожирение и остеоартрит: как вес и метаболические синдромы влияют на суставы

Китайские ученые выявили связь ожирения с высоким риском развития остеоартрита

1:48
Наука

Группа китайских ученых из Университета имени Сунь Ятсена выявила связь между различными метаболическими синдромами, такими как ожирение, и возможными рисками развития остеоартрита.

Китайские ученые выявили связь ожирения с высоким риском развития остеоартрита
Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

Согласно публикации в журнале BMC (BioMed Central) Public Health, исследование включало более 370 тысяч участников среднего возраста 58 лет. Исследование охватывало период в 12 лет, в течение которого внимание уделялось особенно участникам с метаболическими синдромами, характеризующимся нарушениями обмена веществ.

Эти нарушения включают в себя ожирение, гипертонию, гипергликемию, гиперлипидемию и другие патологии, связанные с неисправностью метаболических процессов. Оказалось, что подобные отклонения существенно увеличивают риск развития остеоартрита, серьезно влияя на хрящевую ткань.

Избыточный вес является одним из факторов риска, поскольку он увеличивает нагрузку на суставы, что может привести к воспалительным процессам при механических повреждениях.

Эти воспаления, в свою очередь, изменяют обмен липидами в организме, воздействуя на метаболизм сывороточного холестерина и влияя на создание клеточных мембран.

Ожирение также сопровождается существенными нарушениями липидного обмена, что, в свою очередь, способствует воспалению синовиальной оболочки суставной ткани и, как следствие, развитию остеоартрита.

Не редко люди, сталкивающиеся с избыточным весом, пытаются решить проблему, прибегая к бесконтрольному приему слабительных.

Однако такой подход представляет собой опасный выбор с серьезными последствиями, о которых мы ранее сообщали, поскольку злоупотребление данными препаратами может иметь серьезные последствия для здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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