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Российские ученые создали уникальный прибор, мониторящий работу организма

2:08
Наука

Прибор, разработанный учеными Сибирского федерального университета (СФУ), представляет собой успешный образец современной персонифицированной медицины. Многие программы развития здравоохранения сегодня ориентированы на такие инновационные устройства.

Этот прибор, размером с коробок от спичек, стал решением одной из ключевых задач в области медицины. Он предоставляет возможность непрерывного мониторинга в режиме реального времени различных параметров организма, таких как работа сердца, состояние кровеносных сосудов, функции легких и других систем.

В устройстве имеется три датчика: первый аналогичен холтеру и постоянно записывает электрокардиограмму, второй фиксирует фонокардиограмму, предоставляя информацию о работе мышечной системы сердца, а третий регистрирует звуки легких, что позволяет оценить их состояние и работу бронхиальной системы.

Профессор Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, Геннадий Алдонин, подчеркнул, что данные датчиков постоянно передаются на смартфон и компьютер пользователя.

Однако функционал прибора не ограничивается этим. Благодаря специальной компьютерной программе, созданной учеными, прибор способен подробно "видеть" ключевые системы организма, такие как проводящая нервная система сердца, кровеносная система и бронхиальная система. Без использования рентгена и УЗИ, он способен выявлять различные патологии в этих системах.

Совместный анализ параметров с помощью разрабатываемого алгоритма открывает новые перспективы для прибора, такие как косвенная регистрация артериального давления, изменения вязкости крови в зависимости от содержания сахара и протромбинов, а также другие характеристики организма. Ученые утверждают, что в мире нет аналогов этому прибору.

Научный коллектив, прошедший сложный путь от лабораторной разработки до успешного испытания опытного образца, планирует реализовать систему неинвазивной коронографии на основе своих исследований. Эта система предполагает оперативную диагностику ранних признаков ишемии и других сердечных заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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