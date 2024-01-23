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Эндокринолог дала советы по "выживанию" в период магнитных бурь

1:44
Наука

Доктор медицинских наук, эксперт по эндокринологии Зухра Павлова напоминает, что воздействие магнитных бурь может оказывать влияние на здоровье людей, даже если они не связывают свое плохое самочувствие с этим феноменом. Например, у некоторых возникают головные боли, артериальное давление поднимается, появляется раздражительность, а хронические заболевания могут усилиться.

Эндокринолог дала советы по "выживанию" в период магнитных бурь
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

"Интересно, что некоторые ученые считают, что магнитные бури не влияют на здоровье человека, хотя влияние колебаний поля на работу чувствительных приборов никто не отрицает", — отмечает специалист в своем Telegram-канале.

Она также предоставляет несколько советов по преодолению негативных последствий магнитных возмущений.

В первую очередь, важно придерживаться регулярного приема всех лекарств, предписанных врачом для постоянного использования.

"Многие перестают принимать препараты, как только им становится лучше, но это ловушка. Многие хронические заболевания остаются под контролем только при регулярном приеме препаратов, поэтому важно помнить, что прописал врач", — подчеркивает Павлова.

Также важно иметь при себе таблетки, которые могут помочь справиться с симптомами, вызванными магнитными бури. Речь идет о препаратах от головной боли, нормализации давления и сердечного ритма, а также о лекарствах для индивидуальных случаев.

Эндокринолог советует обратить внимание на травяные чаи в качестве успокаивающего средства, избегать жирной, жареной и соленой пищи, а также попробовать расслабиться с помощью массажа, йоги или ароматерапии (подходят запахи лаванды, розы, лимона, мяты и другие), сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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