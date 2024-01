Эндокринолог дала советы по "выживанию" в период магнитных бурь

Your browser does not support the audio element.

Доктор медицинских наук, эксперт по эндокринологии Зухра Павлова напоминает, что воздействие магнитных бурь может оказывать влияние на здоровье людей, даже если они не связывают свое плохое самочувствие с этим феноменом. Например, у некоторых возникают головные боли, артериальное давление поднимается, появляется раздражительность, а хронические заболевания могут усилиться.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0