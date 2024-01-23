Кошачий хвост у звезды: загадочное открытие астрономов

"Джеймс Уэбб" открыл звезду с кошачьим хвостом

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Звезде Бета Живописца, что в 63 световых годах от Земли, не более 20 миллионов лет. Но не только этим интересна наша, по космическим меркам, новорождённая соседка.

Фото: Wikimedia Commons

Как и положено молодым звёздам, у неё есть протопланетный диск — кольцо из перегретого газа и пыли, из которого по мере остывания должны образоваться планеты, луны и астероиды.

Недавние наблюдения при помощи телескопа "Джеймс Уэбб" позволили обнаружить у неё похожий на кошачий хвост из газа и пыли. Учёные пока не понимают, как и почему он появился.

Об открытии сообщили на 243-м заседании Американского астрономического общества в Новом Орлеане. Там уточнили детали: "хвост" не очень плотный — его масса примерно такая же, как у одного из крупнейших астероидов Солнечной системы.