Грядёт промышленная революция: создан аппарат, плетущий паутину

Японские инженеры изобрели искусственную паучью железу

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из японского Центра наук об устойчивых ресурсах RIKEN создали искусственную паучью железу. О своём изобретении они рассказали на страницах Nature Communications.

Фото: Sputnik by Виталий Тимкив

Небольшое устройство вырабатывает материал, аналогичный природному шёлку. Более того, в недрах прибора происходят те же самые процессы, что и в паучьих железах.

Работа отняла у учёных много времени и сил. Прежде чем достичь успеха, они действовали методом проб и ошибок. Одним из заблуждений было выдавливание биополимера через отверстие под давлением, как это делается при производстве синтетического волокна. Оказалось, что микрофлюидная система правильно функционирует при отрицательном давлении.

Особенность образования паутины — в случайном самоупорядочивании бета-листов (молекулярных субструктур внутри волокон). Инженеры всё же сумели этого добиться.

"Сборка волокон была спонтанной, чрезвычайно быстрой и легко воспроизводимой. Важно отметить, что волокна имели отчётливую иерархическую структуру, присущую натуральному шёлковому волокну", — похвалился биохимик Али Малай.

Идентичный натуральному искусственный шёлк сулит революцию в текстильной промышленности. Кроме того, они может быть использован в хирургии.