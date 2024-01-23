Этот признак брокколи поможет человечеству найти внеземную жизнь

Ученые назвали "газ брокколи" одним из факторов инопланетной жизни

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследование, оценивая потенциал токсичных газов в поиске инопланетной жизни.

Фото: Openverse by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0

Основное внимание уделялось бромистому метилу, продукту метаболизма брокколи, который, согласно экспертам, может служить показателем наличия жизни на других планетах. Метилирование, процесс, при котором организмы превращают токсичные элементы в безопасные газы, считается распространенным механизмом в живых организмах.

В отличие от других газов, бромистый метил остается в атмосфере недолго, что делает его фиксацию показательной для недавнего выделения и, следовательно, для существования источника. Этот газ, по мнению ученых, вероятнее всего, создается живыми организмами, что делает его более достоверным маркером жизни на планете, сообщает "Вокруг Света".

Исследование также указывает на проблемы обнаружения бромистого метила на Земле из-за интенсивного солнечного излучения. Однако планеты в системах с карликовыми звездами класса М, характеризующимися меньшим излучением, предоставляют более благоприятные условия для обнаружения этого газа. М-карлики, более распространенные, чем солнцеподобные звезды, становятся перспективными объектами для поиска бромистого метила и, следовательно, жизни.

Несмотря на перспективы, на данный момент отсутствует оборудование, настроенное на поиск бромистого метила. Однако ученые предвидят, что к концу десятилетия появится новое оборудование, способное расширить возможности исследования космоса и поиска маркеров жизни на других планетах.