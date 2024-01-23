Общение с умершими: обнаружено необычное свойство мозга

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Ученые обнаружили способность мозга воспринимать звуки после остановки сердца

1:17
Наука

Прощание с близкими является трудным и болезненным процессом. Врачи паллиативной медицины рекомендуют активное общение с умирающим, утешение и выражение любви в последние дни жизни, поскольку научные данные подтверждают, что даже при отключении остальных органов чувств мозг сохраняет способность фиксировать звуки.

Ученые обнаружили способность мозга воспринимать звуки после остановки сердца
Фото: Openverse by Martin Hesketh is licensed under CC BY 2.0

Исследования проведенные в Канаде подтвердили, что слух сохраняется как последнее чувство.

Сравнив мозговую активность здоровых и умирающих людей, ученые провели эксперимент с музыкальными композициями, выявив, что даже в критическом состоянии организм умирающего реагирует на слуховые стимулы. Однако, несмотря на подтверждение слышимости умирающих, ученые не могут утверждать, что они осознают происходящее или активно участвуют в когнитивных процессах, сообщает "Доктор Питер".

Другие исследования также указывают на то, что мозг продолжает функционировать в течение примерно 10 минут после остановки сердца, хотя человек уже не может реагировать на окружающее.

Интересно, что обоняние является первым отключающимся органом чувств у умирающего, и результаты исследований указывают на то, что нос может "знать" о предстоящей смерти за пять лет до ее наступления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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