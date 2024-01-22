Сибирский лед и заразная загадка: британская статья об арктическом кризисе и риске пандемии

Вирусолог Аграновский развеял мифы относительно опасности сибирских зомби-вирусов

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Британское издание The Guardian оповестило о возможной угрозе новой пандемии из-за обнаружения вирусов в вечной мерзлоте Сибири.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По информации из статьи, эксперты уже начали создавать систему мониторинга в Арктике для выявления заболеваний, вызванных древними микроорганизмами. Исследователи провели эксперименты, показав, что размороженные вирусы в Сибири способны заражать одноклеточные организмы.

Однако основной риск не связан с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, что может привести к промышленному развитию.

Вирусолог Алексей Аграновский, высказавшийся в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей, заявил, что ситуация не так страшна, как пишет The Guardian. По его словам, в образцах из вечной мерзлоты до сих пор не обнаружены инфекционные вирусы, представляющие угрозу для человечества.

"Ни одного случая заражения человека и животных не зафиксировано. Мы выделили вирусы, способные размножаться в амебах, а также обнаружили фрагменты ДНК герпесвирусов и поксвирусов, но это не означает немедленной опасности", — пояснил эксперт.

Аграновский также подчеркнул, что формальная логика не исключает возможности наличия в вечной мерзлоте инфекционных агентов, о которых мы еще ничего не знаем. Он призвал специалистов заниматься этим вопросом, уделяя ему внимание, и при этом держаться на расстоянии от широкой общественности.