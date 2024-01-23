Этот "чумной след" увеличивает наши шансы на выживание в современном мире

Ученые обнаружили "чумную мутацию", которая остается с нами и по сей день

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей из Европы, США и Канады подтвердила, что пандемия чумы, прогремевшая 700 лет назад, оказала значительное влияние на эволюцию человеческого вида.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Анализ ДНК людей XIV века выявил мутацию в гене ERAP2, которая увеличила шансы выживания во время Черной смерти. Эта мутация до сих пор оказывает влияние на здоровье популяции.

Исследование проведено на образцах ДНК из зубов 206 человек, погребенных в чумных ямах и захоронениях в Восточном Лондоне и Дании. Выявлено явление "положительного отбора" — у людей с мутацией в гене ERAP2 было на 40% больше шансов пережить чуму, сообщает BBC.com.

Ген ERAP2 производит белки, усиливающие иммунную систему, и оказался ключевым в борьбе с чумой. Эта мутация стала более распространенной благодаря передаче потомкам, обеспечивая выживаемость. Сегодня эта мутация связана с развитием аутоиммунных заболеваний, однако ее активная версия продолжает предоставлять преимущества в иммунной системе, сдвигая баланс на 10% в пользу устойчивости к инфекциям.