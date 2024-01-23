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Непослушные волосы: обнаружена странная детская мутация

Из-за этого генного нарушения волосы не поддаются укладке

1:24
Наука

Международная команда ученых, возглавляемая Боннским университетом (Германия), выявила гены, ответственные за синдром непослушных волос.

Из-за этого генного нарушения волосы не поддаются укладке
Фото: Openverse by Stella Dauer is licensed under CC BY-SA 2.0

Это редкое заболевание, характеризующееся сложностью расчесывания и укладывания волос. Исследование выявило мутации в трех генах у детей с этим синдромом, приводящих к изменению белков в волосяных фолликулах.

Синдром, известный с начала прошлого века, приводит к структурным аномалиям в волосах, делая их непослушными и трудноподдаваемыми укладке. Он обычно проявляется у детей с светлыми, сухими волосами, развиваясь до 12 лет, иногда исчезая в период полового созревания.

Генетики из Бонна исследовали более сотни детей с этой аномалией, выявив мутации в генах PADI3, TGM и TCHH3. Эти гены кодируют белки, ответственные за формирование стержня волоса в волосяных фолликулах. Мутации могут вызывать различия во внешности, включая структуру и цвет волос.

Синдром передается по наследству как рецессивная генетическая характеристика, требующая наличия мутации от обоих родителей, сообщает Science Alert.

Ученые надеются, что понимание механизма возникновения синдрома поможет разработать эффективные средства для его управления, учитывая, что текущие средства косметической индустрии недостаточно эффективны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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