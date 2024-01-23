Виноват не компьютер: почему современные подростки невнимательны

Ученые назвали причину невнимательности современных подростков

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) среди испанских подростков, выявило важное влияние жирных кислот омега-3 на развитие когнитивных функций в период активного развития мозга. Особый фокус был сделан на докозагексаеновой кислоте (ДГК) и альфа-линолевой кислоте (АЛК).

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В работе участвовали 332 подростка, подвергнутых компьютерным тестам и анализам питания. Результаты показали, что уровни ДГК были связаны с более избирательным вниманием, в то время как повышение уровня АЛК снижало импульсивность. Эти результаты могут быть значимы для понимания и коррекции внимательности и импульсивности у подростков.

Учитывая низкое потребление жирной рыбы, основного источника ДГК, в западных обществах, авторы исследования предлагают включить в рацион подростков продукты, богатые обеими жирными кислотами, такие как грецкие орехи, рапсовое масло, соя, семена льна, а также рыбу жирных сортов: лосось, форель, скумбрия, тунец, сельдь, сардина, сообщает "Eurek Alert!".

Необходимы дополнительные исследования для более глубокого понимания механизмов воздействия этих элементов, но полученные выводы уже могут быть использованы для корректировки диеты подростков с целью улучшения их когнитивных функций.