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Виноват не компьютер: почему современные подростки невнимательны

Ученые назвали причину невнимательности современных подростков

1:23
Наука

Исследование, проведенное учеными Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) среди испанских подростков, выявило важное влияние жирных кислот омега-3 на развитие когнитивных функций в период активного развития мозга. Особый фокус был сделан на докозагексаеновой кислоте (ДГК) и альфа-линолевой кислоте (АЛК).

Ученые назвали причину невнимательности современных подростков
Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

В работе участвовали 332 подростка, подвергнутых компьютерным тестам и анализам питания. Результаты показали, что уровни ДГК были связаны с более избирательным вниманием, в то время как повышение уровня АЛК снижало импульсивность. Эти результаты могут быть значимы для понимания и коррекции внимательности и импульсивности у подростков.

Учитывая низкое потребление жирной рыбы, основного источника ДГК, в западных обществах, авторы исследования предлагают включить в рацион подростков продукты, богатые обеими жирными кислотами, такие как грецкие орехи, рапсовое масло, соя, семена льна, а также рыбу жирных сортов: лосось, форель, скумбрия, тунец, сельдь, сардина, сообщает "Eurek Alert!".

Необходимы дополнительные исследования для более глубокого понимания механизмов воздействия этих элементов, но полученные выводы уже могут быть использованы для корректировки диеты подростков с целью улучшения их когнитивных функций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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